Neues Gesicht bei «GZSZ»: Patrick Fernandez verstärkt den Kolle-Kiez

Der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Cast bekommt ab Herbst Verstärkung. Patrick Fernandez (37) übernimmt eine Hauptrolle und wird laut RTL sicher «einige Herzen im Kolle-Kiez zum Schmelzen bringen». Der 37-Jährige war schon jahrelang in Mexiko in verschiedenen Rollen zu sehen. Mit seinem Engagement bei «GZSZ» gehe «nun ein Kindheitstraum in Erfüllung», schwärmt der Schauspieler im Interview mit dem Sender. Welche Rolle Fernandez verkörpern wird und wann genau er den Weg in den Kolle-Kiez finden wird, steht allerdings noch nicht fest.