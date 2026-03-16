Neues Gesicht in Lansing: Das erwartet die «Dahoam is Dahoam»-Fans

«Es gibt sowohl beim Charakter als auch in der Biografie die ein oder andere Gemeinsamkeit zwischen uns», verrät der 39–Jährige. «Charly ist ein sehr offener, humorvoller und bodenständiger Charakter. Er ist häufig sehr pragmatisch und versucht Probleme auf dem ‹kurzen Dienstweg› zu lösen.» Sie haben sogar beide dieselbe Berufsausbildung als Elektriker absolviert. Ausserdem habe seine Rolle schon sehr früh auf eigenen Beinen stehen müssen. «Auch da erkenne ich eine Gemeinsamkeit», sagt der Schauspieler.