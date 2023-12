Neues Geständnis: Rapper Canserbero von Managerin ermordet

Tatort verändert

Améstica gab in ihrem Geständnis an, dass sie auch den Produzenten und ihren damaligen Partner Carlos Molnar umgebracht und sie die Morde «aus Groll und Hass gegenüber beiden» begangen habe. So soll Molnar ihr nicht das Geld gezahlt haben, das sie in eine Tournee investiert hatte, und Canserbero soll erklärt haben, dass er sie nicht länger als Managerin haben wolle, was ihr «sehr wehgetan» habe.