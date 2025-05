Neues Hobby: Prinzessin Charlotte übt sich im Hürdenlauf

Prinz William erzählte das nun offenbar bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor, bei der er die britische Mittelstreckenläuferin Keely Hodgkinson (23) ehrte. Sie gewann letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris über 800 Meter die Goldmedaille. Hodgkinson, die zum Member des Order of the British Empire (MBE) ernannt wurde, verriet laut «The Telegraph» anschliessend: «Der Prinz erzählte mir, dass seine Tochter gerade die 400 Meter und die Hürden läuft und dass sie mich in Paris gesehen hat.» Sie fügte hinzu: «Er sagte mir, dass er sich an meinen Sieg erinnert und dass er sich wünschte, er hätte selbst dabei sein können.»