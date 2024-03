Neues iOS: Diese Veränderungen stehen Apple-Geräten bevor

Die bemerkenswertesten Änderungen in iOS 17.4 ist die Einführung eines Auswahldialogs, der es Nutzern ermöglicht, ihren bevorzugten Standard–Browser auszuwählen. Der Dialog erscheint beim ersten Öffnen von Safari nach dem Update, wobei Nutzer aus einer umfangreichen Liste von Browsern wie Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari und you.com wählen können. Diese Entwicklung ist eine Anpassung an den Digital Markets Act in der EU (DMA), der mehr Wettbewerb und Wahlmöglichkeiten für Verbraucher fördern soll.