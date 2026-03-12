Neues iPad Air auf dem Markt: Welches Apple-Tablet ist das richtige?

Das iPad für den Alltag

Wer vor allem im Internet surft, Serien schaut, Videoanrufe führt oder Apps für Schule und Familie nutzt, braucht meist kein teures Spitzenmodell. Für genau diese Rolle ist das klassische iPad gedacht. Mit einem Einstiegspreis von 379 Euro ist es der günstigste Weg in Apples Tablet–Welt. Es ist für viele Alltagsaufgaben auch völlig ausreichend. Gerade in Haushalten, in denen ein Tablet von mehreren Menschen genutzt wird, spielt dieses Modell seine Stärke aus.