Neues «Karate Kid» gesucht: Über 10.000 Bewerber nach nur einem Tag

Jackie Chan und Ralph Macchio suchen über Social Media

Die Neuigkeit verkündeten Chan und Macchio am Dienstag, den 21. November, in einem YouTube–Video. Und auch auf anderen Plattformen wie Instagram verbreitet sich die Videobotschaft der beiden Schauspieler, die sich offensichtlich schon auf ihren jugendlichen Co–Star freuen. Die Dreharbeiten dauern von März bis Juni 2024, Jonathan Entwistle («The End of the F***ing World», 39) wird nach einem Drehbuch von Rob Lieber («Peter Hase», 47) Regie führen, Karen Rosenfelt («Der Teufel trägt Prada», 53) ist die Produzentin.