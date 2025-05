Neues Leben in Brasilien: Gisele Oppermann ist ausgewandert

Traum vom Restaurant

«Es ist so herrlich, jeden Abend mit Meeresrauschen einzuschlafen», schwärmt Oppermann von ihrem neuen Leben. In Brasilien träumt sie davon, wie schon ihre Eltern vor ihr, ein Restaurant zu eröffnen. An deutschen TV–Shows will die 37–Jährige aber trotzdem weiter teilnehmen: «Andere wohnen in Dubai und fliegen für TV–Formate nach Deutschland. Das werde ich von Brasilien aus auch machen.»