Neues Leben in Brasilien: Gisele Oppermann ist «endlich angekommen»

Konnten Sie auch schon neue Freundschaften oder berufliche Kontakte knüpfen?

Oppermann: Auf jeden Fall. Ich habe hier jemanden recht Wichtiges kennengelernt. Dann bin ich auch spontan zu einem Radiosender gegangen, habe mit denen geredet – alle sind hier sehr freundlich. Mal schauen, was da noch auf mich zukommt. Freundschaften allerdings eher weniger. Aber ich habe ja hier viele Verwandte. Interesse an einem neuen Partner habe ich nicht. Ich bin glücklich und gehe voll in meiner Mutterrolle auf. Wir können hier die Zeit gemeinsam so schön geniessen und einfach leben.