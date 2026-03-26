Neues Leben in Kanada: Thomas Müller plaudert bei Johannes B. Kerner

«Habe mich für den Fussball entschieden»

Und der Fussball steht für ihn auch heute noch an erster Stelle, wie er deutlich macht. Müller macht keinen Hehl daraus, dass die Entscheidung für seinen Wechsel nach Kanada nicht ganz reibungslos über die Bühne gegangen ist. Immerhin ist seine Ehefrau Lisa Müller (36) wegen ihrer Karriere im Reitsport und des gemeinsamen Gestüts in der Heimat geblieben. «Diskussion» habe es gegeben, räumt er ein. «Am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden.» Wer übrigens denkt, Müller telefoniere abends noch ausgiebig mit der Heimat, liegt falsch. Um 22:30 Uhr Ortszeit ist das Handy aus – Zeitverschiebung hin oder her. «Das habe ich schon nach der ersten Woche gelernt: Flugmodus.»