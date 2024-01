Neues Liebespaar: Dua Lipa und Callum Turner turteln bei Date-Night

«Page Six» hatte vergangene Woche spekuliert, dass die «Levitating»–Sängerin und der «The Boys in the Boat»–Schauspieler ein Paar sind, nachdem sie gemeinsam bei der Afterparty der Premiere seiner neuen Apple–TV–Serie «Masters of the Air» in Los Angeles gesichtet wurden. Eine Quelle bestätigte der Seite zudem, dass die beiden einander daten. «Es ist noch frisch, aber sie sind verrückt nacheinander», wurde der Insider zitiert. «TMZ» veröffentlichte zudem ein Video, dass die beiden beim Tanzen zeigt.