Neues Musikvideo von Taylor Swift: Hommage an Elizabeth Taylor

Ruhm durch die Augen einer Legende

Im Radio–Format «The Elvis Duran Show» beschrieb Swift den Song des Weiteren als Versuch, ihre eigenen Erfahrungen mit Ruhm durch das Leben von Elizabeth Taylor zu erzählen, quasi als eine Art künstlerisches Rollenspiel. «Sie war für mich schon immer eine Person, zu der ich aufgeschaut habe – eine sehr glamouröse, sehr beliebte, aber aus irgendeinem Grund auch polarisierende Persönlichkeit, und ich habe festgestellt, dass ich mich selbst in derselben Situation befand», so die Sängerin.