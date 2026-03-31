Neues Musikvideo von Taylor Swift: Hommage an Elizabeth Taylor

Taylor Swift (36) hat am Dienstag ein besonderes Musikvideo zu ihrem Song «Elizabeth Taylor» veröffentlicht. Der Popstar selbst ist darin gar nicht zu sehen, stattdessen zeigt es Szenen aus dem Leben und den Filmen der titelgebenden Schauspielerin Elizabeth Taylor (1932–2011) wie «Cleopatra», «Wer hat Angst vor Virginia Woolf?», «Plötzlich im letzten Sommer», «Ein Platz an der Sonne» oder dem Kultfilm «Brandung». Abrufbar ist es vorerst ausschliesslich auf Apple Music und Spotify Premium.
Bei «Elizabeth Taylor» handelt es sich um den zweiten Track auf Swifts zwölften Studioalbum «The Life of a Showgirl» vom Oktober 2025. Die Musikerin erklärte in einem TikTok–Video damals die Inspiration hinter dem Song: Elizabeth Taylors Sohn Christopher Wilding hatte Swift in einem Clip als jene Persönlichkeit bezeichnete, die seiner Mutter in der heutigen Zeit in Bezug auf Ausstrahlung und das mediale Chaos rund um sie am meisten ähnle.
Ruhm durch die Augen einer Legende
Im Radio–Format «The Elvis Duran Show» beschrieb Swift den Song des Weiteren als Versuch, ihre eigenen Erfahrungen mit Ruhm durch das Leben von Elizabeth Taylor zu erzählen, quasi als eine Art künstlerisches Rollenspiel. «Sie war für mich schon immer eine Person, zu der ich aufgeschaut habe – eine sehr glamouröse, sehr beliebte, aber aus irgendeinem Grund auch polarisierende Persönlichkeit, und ich habe festgestellt, dass ich mich selbst in derselben Situation befand», so die Sängerin.
Vor Veröffentlichung des Albums hatte Swift die Erlaubnis von Taylors Nachlass eingeholt. «Elizabeth Taylor» ist durchzogen von Bezügen auf die Biografie der Schauspielerin und spielt etwa auf ihre berühmte Augenfarbe, ihre erfolgreiche Parfumlinie oder auf Orte an, mit denen die Hollywood–Diva besonders verbunden ist. Bereits 2017 nahm Swift in ihrem Song «...Ready for It?» Bezug auf die legendäre Liebesgeschichte zwischen Taylor und Richard Burton (1925–1984).
Elizabeth Taylor gehört zu den grössten Stars der Filmgeschichte, wurde zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet und war mit ihren acht Ehen – darunter zweimal mit Burton – sowie ihrer Vorliebe für Glamour eine der ersten Stars, deren Privatleben die Schlagzeilen beherrschte. Taylor Swift wiederum gilt mit unter anderem 14 Grammys als eine der prägendsten Künstlerinnen ihrer Generation. «The Life of a Showgirl» ist kommerziell eines der erfolgreichsten Alben des Jahres 2025, ihre Musikvideos werden millionenfach geklickt.