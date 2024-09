Neues Nepobaby? Carys Zeta Douglas hat ihren ersten Film gedreht

In der Tat ist der erste Film mit Carys Zeta Douglas in einer der Hauptrollen bereits abgedreht, wie sie selbst via Instagram verraten hat. Es handelt sich dabei um den Kurzfilm «F*ck That Guy» von Newcomerin Hanna Gray Organschi, die für Regie und Drehbuch verantwortlich zeichnete. Ein alter und Oscar–prämierter Hase der Traumfabrik war derweil so von dem Projekt überzeugt, dass er es als ausführender Produzent mitverantwortete: Regisseur Spike Lee (67), bekannt für seine sozialkritischen Filme wie «Do The Right Thing» und «Malcolm X».