Neues Netflix-Projekt für «Das Damengambit»-Star Anya Taylor-Joy

Nächste Netflix–Rolle nach «Das Damengambit»

In der achtteiligen Serie verkörpert Taylor–Joy die junge Grace, deren Vater ein Milliardär und «rücksichtsloser Aufsteiger» ist, wie es in der Serienbeschreibung heisst. Seine Tochter ist hingegen das Produkt einer Affäre, an die sich der wohlhabende Mann nicht zu erinnern meint. Nach dem Tod ihrer Mutter beginnt Grace, ihre Grossfamilie sukzessive umzubringen, um so an ein grosses Erbe zu gelangen.