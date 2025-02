Neues Projekt: «Twilight»-Star Taylor Lautner wird Werwolf-Jäger

Taylor Lautner spielt sich in der neuen Serie demnach selbst «und wird in einen Geheimbund von Werwolf–Jägern hineingezogen, die sein einzigartiges Fachwissen brauchen». Während er sich in seinem Doppelleben – «Hollywood–Schauspieler bei Tag, übernatürlicher Krieger bei Nacht» – zurechtfindet, müsse er «mit der ultimativen Ironie ringen: Er bekämpft genau die Kreaturen, die ihn berühmt gemacht haben. Zwischen der Rettung der Welt, der Wiederbelebung seiner Karriere und sich Verlieben steht er vor der ultimativen Frage – was passiert, wenn deine grösste Rolle zu deinem grössten Feind wird?»