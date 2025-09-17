Neues Projekt: Veröffentlicht Adele jetzt ihre Autobiografie?

Auch ein neues Album und eine Tour sollen geplant sein

Doch damit nicht genug. Zwar spielte Adele von November 2022 bis November 2024 im Colosseum des Caesars Palace ihre exklusive Konzertreihe «Weekends with Adele» und gab im vergangenen Jahr zehn Shows in München, ihre letzte Welttournee liegt jedoch bereits acht Jahre zurück. Auch ihr bislang letztes Album «30» erschien vor vier Jahren. «Adele hat sich eine wohlverdiente Pause gegönnt», betont die Quelle gegenüber «The Sun».