Neues Rammstein-Video: Till Lindemann und Co. im Schönheitswahn

Neues Album kommt noch im April

«Zick Zack» ist die zweite Single-Auskopplung aus dem am 29. April erscheinenden Album «Zeit». Das gleichnamige Lied «Zeit» wurde bereits am 10. März veröffentlicht. Fast zeitgleich zum neuen Song bestätigte der Sicherheitschef der Band, Danny Uhlmann, via Instagram, dass die wegen der Corona-Pandemie bereits zwei Mal verschobene Stadion-Tour in diesem Jahr stattfinden wird. Los geht es am 15. Mai im tschechischen Prag. Nach zahlreichen Europa-Terminen gibt Rammstein anschliessend auch zwölf Konzerte in den USA und Mexiko.