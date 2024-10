Neues Reality-Format «Destination X» startet im November

Die Kandidaten begeben sich quasi blind auf die 4.506 Kilometer lange Reise, denn sie wissen nicht, wo sie sich befinden und müssen ihren Standort anhand der Challenges erraten, um diesen anschliessend auf einer Europakarte richtig aufzulösen. Wer am weitesten vom wahren Standort entfernt ist, scheidet aus und muss den eigentlich blickdichten Bus verlassen. «Nichts ist so, wie es scheint. Was ist real? Was ist Täuschung? Wer schmiedet hilfreiche Allianzen?», kündigte ProSieben bereits etwas nebulös an. Am Ende gibt es für den letzten Promi im Bus als Gewinner 50.000 Euro.