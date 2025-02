Neues Scorsese-Projekt: Leo DiCaprio und Dwayne Johnson in einem Film?

Der legendäre Filmemacher Martin Scorsese (82) arbeitet an einem neuen Projekt mit Leonardo DiCaprio (50). Das überrascht nicht angesichts von Kooperationen des Duos wie «Killers of the Flower Moon» oder «The Wolf of Wall Street», die in der Vergangenheit für Furore sorgten. Etwas überraschender ist da, dass laut eines Berichts des US–Branchenmagazins «Deadline» auch Ex–Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson (52) und die zuletzt etwa in «Oppenheimer» zu sehende Emily Blunt (41) an dem noch unbetitelten Filmprojekt beteiligt sein sollen. Die Details.