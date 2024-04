Neues Scorsese-Projekt: Wird Leonardo DiCaprio zu Frank Sinatra?

Frank Sinatra gilt bis heute als einer der grössten Stars, die die Vereinigten Staaten von Amerika jemals hervorbrachten. Hits wie «Strangers in the Night», «New York, New York» oder das legendäre «My Way» bescherten ihm Weltruhm. Er gilt als Begründer der Künstlergruppe Rat Pack, bestehend unter anderem aus Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin, die gemeinsam auf Tournee gingen und auch in zahlreichen Filmen in den 1960er–Jahren zu sehen waren. Unvergessen bleibt ihr Streifen «Frankie und die Spiessgesellen», der als Neuverfilmung mit George Clooney (62), Brad Pitt (60) und Matt Damon (53) als «Ocean's Eleven» 2001 erneut ins Kino kam.