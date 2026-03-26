Neues Statement: Collien Fernandes erhält Unterstützung

Am 25. März hatte Fernandes bei Instagram mitgeteilt, der Demo in Hamburg fernzubleiben, obwohl sie erst teilnehmen wollte. Die Moderatorin habe zuletzt Morddrohungen erhalten. «Eigentlich plante ich dort hinzugehen, dort zu sprechen», schrieb Fernandes. «Mittlerweile gibt es aber ernsthafte Sicherheitsbedenken, aufgrund von Morddrohungen gegen mich.» Sie fragte: «Ist das Eure Art, liebe Frauenhasser, damit umzugehen? Wie sollen denn Frauen künftig den Mut haben, aufzubegehren, wenn das Eure Antwort ist – man so mundtot gemacht wird?»