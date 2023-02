Neues Tattoo: Pietro Lombardi hat jetzt beide Söhne verewigt

Pietro Lombardi (30) hat sich ein weiteres Tattoo mit bedeutungsvollem Motiv stechen lassen. Jetzt zieren seine Handgelenke die Namen und Geburtstage beider seiner Söhne. «Alessio 19.6.2015. Leano 08.01.2023. Mein Leben, ich werde euch für immer lieben», schreibt der Sänger zu einem kurzen Clip, in dem die Entstehung des Tattoos für Söhnchen Leano zu sehen ist, das das Tatto für seinen Erstgeborenen Alessio (7) vervollständigt. Um dies zu verdeutlichen, hält Lombardi seine Handgelenke am Schluss zusammen in die Kamera. «Meine zwei Jungs für immer», schrieb er in einer Instagram Story, in der er ebenfalls das kurze Video aus dem Tattoo-Studio veröffentlichte.