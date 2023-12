Neues Video: Harry und Meghan melden sich mit starker Botschaft

Selbst wenn die Sussexes ihr wohltätiges Engagement in den Vordergrund stellen, gibt es in der britischen Heimat von Prinz Harry aber offenbar kritische Stimmen. So hebt die «Daily Mail» hervor, dass Harry und Meghan ihr Video nur wenige Stunden nach einem Clip veröffentlichten, der Prinzessin Kate (41) mit ihren Kindern bei der Charity–Arbeit zeigt. Das dürfte in den royalen Kreisen für Aufsehen sorgen, heisst es in dem Blatt. In Kates Video ist zu sehen, wie die Ehefrau von Prinz William (41) zusammen mit den drei Kindern des Paares, Prinz Louis (5), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (10), aus Sachspenden Geschenke für benachteiligte Kinder auswählt.