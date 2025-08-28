Neues vom Eberhofer: Starttermin für «Steckerlfischfiasko» steht fest

Dass auch der aktuelle Eberhofer–Krimi verfilmt wird, war bereits im Juni 2024 publik geworden und hatte für Überraschung gesorgt. Nach dem Kinostart des vorherigen Streifens «Rehragout–Rendezvous» im Sommer 2023 war es zu Unstimmigkeiten mit der Originalautorin gekommen: Rita Falk hatte die Verfilmung im «Spiegel» als «unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär» bezeichnet und in Erwägung gezogen, weiteren Projekten nicht zuzustimmen. «Es gibt wohl niemanden, der auf den neuen Film ‹Steckerlfischfiasko› mehr gespannt ist, als ich es selber bin. Oder wie der Franz vielleicht sagen würde: schau ma moi, dann seng ma's scho...!», erklärte sie dann in der Ankündigung zum neuen Film.