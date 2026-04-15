Neues Wiener «Tatort»-Duo dreht seinen ersten Fall

Zuvor steht aber erst mal der Abschied ihrer Vorgänger an. Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (67), die seit 1999 bzw. 2011 als Moritz Eisner und Bibi Fellner das Gesicht des Austro–«Tatort» sind, werden noch in zwei weiteren Fällen zu sehen sein, bevor sie den Dienst auf eigenen Wunsch quittieren. Am 26. April läuft um 20:15 Uhr «Gegen die Zeit» im Ersten, der finale gemeinsame Fall «Dann sind wir Helden» folgt im zweiten Halbjahr 2026.