«Neugieriger Blick und offener Geist»: Ehrenpreis für Wim Wenders

Goldene Palme und vier Oscar–Nominierungen

Wim Wenders kam am 14. August 1945 als Wilhelm Ernst Wenders zur Welt. Als ein Gründungsmitglied des Filmverlags der Autoren gehörte er in den 1970er–Jahren zu den prägenden Figuren des sogenannten Neuen Deutschen Films. Spätestens mit der Goldenen Palme in Cannes für «Paris, Texas» wurde Wenders weltberühmt.