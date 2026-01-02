Neujahrsbaby! Sängerin Lulu Lewe ist jetzt Mama

Die 33–Jährige und ihr Ehemann Bastian seien ganz «hin und weg und total verliebt in unseren kleinen Mann». Auch einen kleinen Scherz kann die Sängerin sich nicht verkneifen. Sie habe gewusst: «Wenn er nach seinen Eltern kommt und das Feiern liebt, dann kommt er an Silvester oder Neujahr.» Seit zehn Jahren sind die beiden liiert, seit sechs Jahren verheiratet.