Neujahrsvorsätze: In kleinen Schritten zum grossen Ziel

«Unser Gehirn liebt klare, kleine Schritte»

Das Aufteilen funktioniert auch bei Vorhaben, die nicht an eine Routine gekoppelt sind, etwa eine geplante Renovierung oder das Ausmisten der Garage. Denn: «Unser Gehirn liebt klare, kleine Schritte.» Beim Beispiel «Garage ausmisten» könnte man sich Regal für Regal und Kiste für Kiste vornehmen und dafür klare Termine setzen. Solche zeitlichen Kriterien können enorm helfen. «Aus neurowissenschaftlicher Sicht hängt das mit unserem prospektiven Gedächtnis zusammen. Das heisst, wir wissen zwar, was wir tun wollten, aber die Erinnerung taucht nicht zuverlässig im richtigen Moment auf», erklärt Dr. Konrad. Darum ist es hilfreich, einen Vorsatz an einen Zeitpunkt zu knüpfen, «damit man dann auch bewusst daran denkt».