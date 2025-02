Neumond-Zeremonie: Herzogin Meghan feiert Kerry Washingtons Geburtstag

«Zeit der Besinnung und Heilung»

Washington teilte am Freitag auf Instagram ebenfalls Einblicke in die Feier. Sie veröffentlichte unter anderem ein Foto, auf dem sie bei ihrer Party die Kerzen auf ihrem Donut–Geburtstagskuchen ausbläst. «Es ist mein Geburtstag, der für mich immer eine Zeit der Besinnung und Heilung ist», liess sie dazu wissen. «Aber um ehrlich zu sein, in Los Angeles fühlt es sich im Moment so an, als müssten wir ALLE viel davon tun. Es ist erstaunlich, wie ein Verlust oder sogar die Gefahr eines Verlusts einen an das erinnern kann, was am wichtigsten ist», schrieb sie in Bezug auf die Waldbrände.