Neun Millionen Zuschauer: Quotenerfolg für Borowskis «Wacken-Tatort»

«Traumschiff» mit Cathy Hummels verliert im direkten Quotenduell

Laut AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK haben zur Primetime um 20:15 Uhr am Sonntagabend 8,85 Millionen Zuschauer im Ersten eingeschaltet. Das entspricht einem Marktanteil von 28,8 Prozent. Zum Vergleich: Die neue «Das Traumschiff»–Folge (20:15 Uhr im ZDF), in der Cathy Hummels (35) zu Gast bei Florian Silbereisen (42) und seiner Crew war, kam auf 5,59 Millionen Zuschauende und 18,2 Prozent Marktanteil.