Neustart für «hart aber fair»: Ab Montag wird vieles anders

Seit dem Abschied von Frank Plasberg (66) im Jahr 2022 steht der ARD–Polittalk «hart aber fair» in der Kritik. Auch der neue Moderator Louis Klamroth (34) wurde in den letzten Monaten zeitweise gescholten. Jetzt gibt es einen offiziellen Neustart, wie der Sender am Mittwoch ankündigte. Schon am kommenden Montag, den 29. Januar 2024, wird das neue Konzept nach der Winterpause umgesetzt. Die vom WDR verantwortete Sendung rückt dann den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus.