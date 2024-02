Neuzugang bei «Die Pochers!»: Oliver Pocher holt seine Tochter an Bord

Oliver Pocher: «Wir wollen das mal ausprobieren»

Das kündigte Oliver Pocher bei einer Live–Aufnahme des Podcasts «Die Pochers! Frisch recycelt» am Mittwoch (14. Februar) in Berlin an. Seine erst 14–jährige Tochter, die er mit Alessandra Meyer–Wölden teilt, habe demnach als eine «echte Pocher auch mal ein Wörtchen mitzureden». Ein präzises Datum für Naylas ersten Auftritt nannte der Komiker in Berlin noch nicht, doch soll es «definitiv noch dieses Jahr passieren, wahrscheinlich schon im Mai. Da sind Ferien. Und wir sind ja dann auch dabei.»