Neuzugang bei «Let's Dance»: Diese Profitänzer sind dabei

Der Starttermin steht fest: Die 19. Staffel der Tanzshow «Let's Dance» beginnt am 27. Februar mit der Kennlernshow. Danach läuft die Sendung immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf RTL+ abrufbar. Auf Instagram hat der Sender nun die Profitänzerinnen und –tänzer vorgestellt, die mit den Promis um den Titel «Dancing Star» kämpfen. In dem bunten Clip reichen sie sich nacheinander Tanzschuhe weiter.