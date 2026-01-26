Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Neuzugang bei «Let's Dance»: Diese Profitänzer sind dabei
Staffelstart am 27. Februar

Neuzugang bei «Let's Dance»: Diese Profitänzer sind dabei

Eine Profitänzerin feiert 2026 ihr «Let's Dance»–Debüt, viele Fanlieblinge kehren zurück: Das sind die Profis der 19. Staffel, die am 27. Februar startet.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Zwei der «Let&#39;s Dance»-Profis der neuen Staffel: Ekaterina Leonova und Valentin Lusin.
Zwei der «Let's Dance»-Profis der neuen Staffel: Ekaterina Leonova und Valentin Lusin. RTL / Stefan Gregorowius

Der Starttermin steht fest: Die 19. Staffel der Tanzshow «Let's Dance» beginnt am 27. Februar mit der Kennlernshow. Danach läuft die Sendung immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf RTL+ abrufbar. Auf Instagram hat der Sender nun die Profitänzerinnen und –tänzer vorgestellt, die mit den Promis um den Titel «Dancing Star» kämpfen. In dem bunten Clip reichen sie sich nacheinander Tanzschuhe weiter.

Das sind die Profis 2026

Victoria «Vika» Sauerwald (24) ist der Neuzugang in der «Let‹s Dance»–Familie. «›Let‹s Dance› ist für mich die Chance, meine Leidenschaft fürs Tanzen mit ganz Deutschland zu teilen und einfach eine ganz neue Erfahrung», sagt sie im Interview mit RTL. Auch ihr Lebensgefährte Mikael Tatarkin (28) steht in dieser Staffel wieder auf dem Parkett.

Ausserdem bestätigt sind:

Top–Choreografin Kathrin Menzinger (zwei reguläre Show–Siege)

Neu–Single Vadim Garburov

Rekordgewinnerin Ekaterina Leonova

Mariia Maksina

der frisch verheiratete Zsolt Sandor Cseke

Csekes wieder genesene Ex–Frau Malika Dzumaev (ein Show–Sieg)

Evgeny Vinokurov

der werdende Papa Valentin Lusin (ein Show–Sieg)

Patricija Ionel

Anastasia Maruster (ehemals Stan)

Fanliebling Marta Arndt

Massimo Sinató (zwei Show–Siege)

Das sind die Promis

Bei den Promis wurde die letzte ausstehende Kandidatin am Sonntag enthüllt: Influencerin Bianca Heinicke.

Offiziell bestätigt wurden im Verlauf der vergangenen Tage bereits: Musiker Ross Antony, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, die Sängerinnen Anna–Carina Woitschack sowie Nadja Benaissa, «GZSZ»–Star Jan Kittmann, der Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Tokio–Hotel–Drummer Gustav Schäfer, Sportler Joel Mattli, Fitness–Influencer Willi Whey, Model Betty Taube sowie «Princess Charming» Vanessa «Nessi» Borck.

Von SpotOn vor 3 Minuten
Themen per E-Mail folgen