New Adult fürs TV: So gut ist die neue ZDF-Serie «Crystal Wall»

Für wen lohnt sich «Crystal Wall»?

«Crystal Wall» vereint alles, was schon in ähnlichen Serien für Erfolg sorgen konnte. Eine kämpferische weibliche Hauptfigur wie in «Love Sucks», ein Millionenerbe, der mit der Übernahme des Familiengeschäfts hadert, wie in «Maxton Hall», und das Kollidieren zweier völlig unterschiedlichen Welten, die lediglich von einer splitternden «Kristallwand» getrennt werden. Wer also schon an Damian Hardung (26) als melancholischen Vampir oder arroganten Schnösel Gefallen gefunden hat, sollte sich «Crystal Wall» nicht entgehen lassen.