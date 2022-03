«New Girl»-Star Ralph Ahn ist tot

Sohn eine koreanischen Ikone

Über die Todesursache von Ahn ist bislang nichts bekannt. Der Schauspieler kam 1926 in Los Angeles zur Welt. Er war der Sohn der koreanischen Ikone Ahn Chang-ho (1878-1938). Der politische Aktivist strebte die Unabhängigkeit Koreas an, wanderte 1902 nach San Francisco aus und führte dort die koreanisch-amerikanische Einwanderungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten an. Sein Sohn Ralph war zunächst als Soldat im Zweiten Weltkrieg für die USA im Einsatz und startete in den 1950er-Jahren seine Schauspielkarriere. Neben seinem Engagement bei «New Girl» war er unter anderem auch in der Serie «Gilmore Girls» zu sehen.