New Orleans: Die Seele der Stadt auf einem Festival erleben

Der Veranstaltungsort ist der Fair Grounds Race Course, das historische Pferderennbahngelände im Herzen der Stadt. Das Festival ist sozusagen ein Querschnitt durch die kulturelle DNA Louisianas. Hier gibt es entsprechend nicht nur traditionellen und modernen Jazz zu hören, sondern auch Blues, Gospel, Folk oder Country bis hin zu Bluegrass, Rap und Rock – und so ziemlich alles, das sich irgendwo dazwischen befindet. Es ist wie ein Überblick über die reichhaltige Musikkultur Louisianas und New Orleans'.