«New Year Honours»: König Charles ehrt zahlreiche Stars

Sängerin Shirley Bessey (86) etwa, die durch ihre Titellieder zu drei «Bond»–Filmen («Goldfinger», «Moonraker» und «Diamantenfieber») zeitgleich in die Musik– und Filmgeschichte einging. Bassey, die sich bereits seit 1999 Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE) betiteln darf, trägt zu Ehren ihrer Verdienste in der Musik künftig auch den Titel Companion of Honour. Das Besondere an dieser Auszeichnung, wie «Daily Mail» schreibt: Nur 65 Menschen dürfen zu Lebzeiten zugleich diesen Titel innehaben, Bessey sei demnach Nummer 64.