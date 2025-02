New York Fashion Week: Apple Martin wird zur Beauty-Influencerin

Apple Martin (20) rockt die Fashion Week in New York. Wie das «People»–Magazin meldet, verzauberte die Tochter von Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (51) und Coldplay–Frontmann Chris Martin (47) die Gäste einer Launch–Party der Kosmetikmarke Hourglass Cosmetics am Mittwochabend in einem eleganten Look.