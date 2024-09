New York Fashion Week: Gwyneth Paltrow im freizügigen Cocktailkleid

Gwyneth Paltrow (51) weiss, wie man einen stilvollen Auftritt hinlegt. Zu einem Event der Schmuckmarke Boucheron im Rahmen der New Yorker Fashion Week am 10. September erschien die Schauspielerin in einem schwarzen Kleid mit Wickel–Details an der Taille und einem tiefen V–Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte.