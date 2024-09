NFL 2024: So können Fans in Deutschland die Spiele verfolgen

Playoffs und Super Bowl: Alle Anbieter im Rennen

In der Postseason sind die NFL–Fans in Deutschland bei allen Anbietern gut versorgt. Sowohl DAZN als auch RTL und der NFL Game Pass übertragen die kompletten Playoffs, inklusive des Super Bowl LVIII und des Pro Bowl. Auch das NFL–Spiel am 10. November in München, bei dem die Carolina Panthers in der Allianz Arena gegen die New York Giants antreten, wird von allen drei Anbietern live übertragen.