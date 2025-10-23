NFL in Berlin: The Kid Laroi rockt die Halbzeitshow

«Ich bin total begeistert, beim ersten NFL Regular Season Game in Berlin aufzutreten und ich weiss, dass die Stimmung im Stadion episch sein wird», zitiert die NFL The Kid Laroi. «Es ist eine Ehre, Teil dieses historischen Ereignisses zu sein und mit meiner Musik vor so passionierten Fans aufzutreten. Wir werden diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Stadt machen.» Tim Tubito, Senior Director für globale Spielpräsentation und Entertainment bei der NFL, betonte: «Die Energie, die er und seine Musik mitbringen, passt perfekt zur leidenschaftlichen Atmosphäre unserer fantastischen deutschen Fans.»