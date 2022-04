NFL-Quarterback Dwayne Haskins tödlich verunglückt

Vom College in die NFL

2019 ist Dwayne Haskins von den Washington Commanders im NFL Draft in der ersten Runde auf den 15. Gesamtrang gewählt worden. Zuvor spielte er auf dem College für die Ohio State Buckeyes. In Washington wurde er nach zwei Jahren Spielzeit entlassen. 2021 schloss sich Haskins den Steelers an, kam als dritter Quarterback hinter Ben Roethlisberger (40) und Mason Rudolph (26) jedoch nicht zum Einsatz.