NFL-Saisonauftakt: Taylor Swift feuert Travis Kelce im Denim-Look an

Denim–Outfit und Overknee–Stiefel

Laut «People» trug die Sängerin, die am 18. Oktober ihre «Eras»–Tour in Miami fortsetzen wird, ein Versace–Crop–Top mit Korsett und kombinierte dazu Jeansshorts. Den Look vervollständigte sie mit roten Overknee–Lacklederstiefel von Giuseppe Zanotti, Goldschmuck und einer schwarzen Louis–Vuitton–Handtasche. Ihre Haare trug sie offen und in leichten Wellen frisiert. Auf der Tribüne war sie neben Kelces Eltern Donna und Ed zu sehen, mit denen sie gemeinsam euphorisch das Team ihres Partners anfeuerte.