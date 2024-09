NFL-Star Brett Favre gibt Parkinson-Erkrankung bekannt

Der frühere Quarterback musste bei einer Anhörung am Dienstag, 24. September, aussagen, weil 77 Millionen US–Dollar aus dem öffentlichen Hilfsprogramm Temporary Assistance for Needy Families zweckentfremdet worden sein sollen, die eigentlich bedürftigen Familien in Favres Heimat Mississippi galten. Gegen den NFL–Spieler wird nicht ermittelt, aber er sagte aus, dass er seine Investition in ein Biotech–Unternehmen verloren habe, von dem er geglaubt habe, dass es ein «bahnbrechendes Mittel gegen Gehirnerschütterungen» entwickele.