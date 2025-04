NFL-Star Jason Kelce und Ehefrau Kylie: Ihr viertes Kind ist da

Jason Kelce verkündete vor einem Jahr Football–Rente

Vor rund einem Jahr, im März 2024, hatte Jason Kelce bekannt gegeben, als Footballspieler der Philadelphia Eagles in Rente zu gehen. Unter anderem auch, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Das Vatersein sei das Wichtigste in seinem Leben, sagte Kelce zu seiner Entscheidung in einem Interview.