NFL-Star Nick Mangold stirbt mit 41 Jahren

Der ehemalige Star der New York Jets, Nick Mangold, ist im Alter von 41 Jahren an den Folgen einer Nierenerkrankung gestorben. Das gab das NFL–Team am Sonntag bekannt. Mangold starb demnach am Samstagabend, nachdem er fast 19 Jahre lang gegen eine chronische Nierenerkrankung gekämpft hatte und sich einer Dialyse unterziehen musste.
«Nick war mehr als nur ein legendärer Center», sagte Woody Johnson (78), Besitzer der Jets, in einer Erklärung. «Er war ein Jahrzehnt lang das Herzstück unserer Offensive Line und ein beliebter Teamkollege, dessen Führungsqualitäten und Zähigkeit eine Ära des Jets–Footballs geprägt haben. Abseits des Spielfelds machten Nicks Humor, Herzlichkeit und unerschütterliche Loyalität ihn zu einem geschätzten Mitglied unserer erweiterten Jets–Familie.»
Die Nachricht von Nick Mangolds Tod wurde vor dem Spiel der Jets gegen die Bengals in Cincinnati bekannt. Nach dem Match bezeichnete Jets–Cheftrainer Aaron Glenn (53) Mangold als einen «durch und durch echten Jet». «Er war das Herz und die Seele dieses Teams», sagte Glenn laut CNN gegenüber Reportern. «Unsere Gebete gelten ihm und seiner Familie. Es ist schwer, das zu hören.»
Nick Mangold suchte Nierenspender
Vor zwei Wochen hatte sich Nick Mangold in einem Aufruf in den sozialen Medien zu seinem Gesundheitszustand geäussert und suchte damit einen Nierenspender. «Es fällt mir nicht leicht, diese Nachricht zu teilen, aber ich möchte offen darüber sprechen, was mit mir und meiner Gesundheit passiert ist», erklärte er.
«Im Jahr 2006 wurde bei mir ein Gendefekt diagnostiziert, der zu einer chronischen Nierenerkrankung geführt hat. Nach einem schweren Sommer unterziehe ich mich nun einer Dialyse, während wir nach einem Nierenspender suchen», schrieb der 41–Jährige. «Ich wusste immer, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit.» Er fügte hinzu: «Leider habe ich derzeit keine Familienangehörigen, die mir eine Niere spenden könnten, deshalb wende ich mich an euch, unsere NY Jets und die Ohio State Community. Ich brauche einen Nierenspender mit Blutgruppe 0.»