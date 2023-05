Niall Horan kündigt Welttournee für 2024 an

Drei Konzerte in Deutschland

Am 11. März tritt der Sänger in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf, am 20. März geht es in die Münchner Olympiahalle und am 26. März in den PSD Bank Dome in Düsseldorf. Die Tour startet am 21. Februar in Grossbritannien und endet am 31. Juli in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona.