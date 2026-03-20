Niall Horan verarbeitet Tod von Liam Payne in neuem Song

Niall Horan schrieb den Song zusammen mit seinen langjährigen Co–Songwritern und Produzenten Julian Bunetta (43) und John Ryan (38), die den verstorbenen Liam Payne ebenfalls gut kannten. Bunetta sagt im Interview zur Entstehung des Songs: «Wir haben den Song vielleicht zwei, drei Mal umgeschrieben, einfach um das Wesentliche des Gefühls einzufangen. Wir haben so lange daran gearbeitet, bis wir das Gefühl hatten, dass er stimmte. Und ich liebe ihn. Es wäre leicht gewesen, nicht darüber zu schreiben, weil es ein schwieriges Thema ist. Es ist wirklich nicht einfach. Deshalb bin ich stolz auf Niall, dass er es getan hat.»